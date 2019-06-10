Роскомнадзор пожаловался, что Facebook с ним не разговаривает

Роскомнадзор не смог прийти к рабочему решению с компанией Facebook по поводу хранения данных российских пользователей на территории России. Об этом рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью с журналистами издания РБК.

Жаров подчеркнул: «с Facebook сейчас нет диалога, в лучшем случае монолог со стороны Роскомнадзора, не улучшает ситуацию, и это печально». По словам главы ведомства, представители Facebook «приезжают, проводят переговоры на уровне вице-президентов, но не принимают никаких решений, уезжают обратно — и дальше наступает тишина».

Жаров отметил, что государство старается достигнуть компромисса, который бы устраивал иностранные компании. Например, с такое решение было найдено с Google: «Государство демонстрирует намерение найти решение, и, допустим, с тем же Google мы его находим. Не точно так, как закон требует, компания так и не подключилась к системе для фильтрации ссылок из единого реестра запрещенных сайтов, но мы нашли техническое решение, которое нас устраивает».