Роскомнадзор предложил в обязательном порядке лицензировать компании для допуска к обработке личных данных

Потенциальный оператор обработки больших объёмов персональных данных (от 1 млн записей) будет обязан соответствовать ряду критериев. Лицензирование возложат на удостоверяющий орган РКН.

Критерии, которым будут обязаны соответствовать компании, следующие: организация должна быть российским юрлицом, в штате должно быть не менее пяти сотрудников с высшим образованием в области защиты информации, необходим финансовый резерв для обеспечения убытков в случае возможной утечки данных в сумме не менее 100 млн рублей, базы для обработки персональных данных должны быть расположены только на территории РФ.

В аппарате главы комитета Госдумы по информполитике, связи и IT Александра Хинштейна подтвердили эту информацию, отметив, что законопроект находится «на финальной стадии».