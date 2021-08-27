Роскомнадзор предупредил банки о скорой блокировке четырёх неподконтрольных России VPN-сервисов

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Роскомнадзор предупредил банки о скорой блокировке четырёх неподконтрольных России VPN-сервисовИ если придётся отказаться от них, чтобы не пострадала операционная надёжность банков
Как стало известно, Центробанк России рассылает банкам письмо с просьбой указать, кто и зачем использует VPN-сервисы Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield. Отмечается, что указанные сервисы могут быть ограничены в работе или заблокированы на территории России.
Как отмечает источник, в письме есть инструкция о том, какая ЦБ необходимо информация: для каких целей используются сервисы VPN, какие необходимо предоставить ip-адреса. Также указано, что ответить должны дать только те банки, в которых для внутренних корпоративных процессов используются указанные четыре сервиса.
В письме также говорится о том, что Роскомнадзор намерен «осуществить комплекс мероприятий по ограничению использования сервисов». В ЦБ подтвердили факт письма и требований: «Банк России полагает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надёжности в случае блокировки на территории России упомянутых в письме иностранных VPN-сервисов».