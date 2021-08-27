Роскомнадзор предупредил банки о скорой блокировке четырёх неподконтрольных России VPN-сервисов

И если придётся отказаться от них, чтобы не пострадала операционная надёжность банков

Как стало известно, Центробанк России рассылает банкам письмо с просьбой указать, кто и зачем использует VPN-сервисы Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield. Отмечается, что указанные сервисы могут быть ограничены в работе или заблокированы на территории России.