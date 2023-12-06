Роскомнадзор предупредил о рассылке мошеннических писем от своего имени

21:52, 06 декабря 2023
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Роскомнадзор предупредил о рассылке мошеннических писем от своего имениПисьма рассылает несуществующий комитет
Роскомнадзор опроверг рассылку электронных писем пользователям от лица «Комитета информационной и правовой безопасности» при ведомстве. На самом деле такого комитета нет, а рассылка фейковая.
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Письма приходят с адресов в формате name@rkn.expert, тогда как от РКН рассылка может приходить исключительно с адреса name@rkn.gov.ru.
«Информируем, что такого комитета не существует, а для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту только в формате name@rkn.gov.ru», — предупредили в РКН.
Источник:Telegram-канал Роскомнадзора
Автор:Андрей КадуковТеги:
#фейк,
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