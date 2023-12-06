Наука и технологии
21:52, 06 декабря 2023
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Роскомнадзор предупредил о рассылке мошеннических писем от своего имени

Письма рассылает несуществующий комитет

Роскомнадзор опроверг рассылку электронных писем пользователям от лица «Комитета информационной и правовой безопасности» при ведомстве. На самом деле такого комитета нет, а рассылка фейковая.

Роскомнадзор предупредил о рассылке мошеннических писем от своего имени

© Ferra.ru

Письма приходят с адресов в формате name@rkn.expert, тогда как от РКН рассылка может приходить исключительно с адреса name@rkn.gov.ru.

«Информируем, что такого комитета не существует, а для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту только в формате name@rkn.gov.ru», — предупредили в РКН.

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