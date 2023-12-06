Роскомнадзор предупредил о рассылке мошеннических писем от своего имени

Письма приходят с адресов в формате name@rkn.expert, тогда как от РКН рассылка может приходить исключительно с адреса name@rkn.gov.ru.

«Информируем, что такого комитета не существует, а для рассылки официальных писем Роскомнадзор использует почту только в формате name@rkn.gov.ru», — предупредили в РКН.