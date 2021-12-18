Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой YouTube в России

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Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой YouTube в РоссииИ всё из-за немецкоязычного канала RT
Роскомнадзор (РКН) опубликовал на своём сайте свежий пост, в котором говорится о письме, направленном в адрес руководства Google. В нём ведомство требует от IT-гиганта разблокировать немецкоязычный YouTube-канал RT auf Sendung, принадлежащий российскому RT.
В случае, если Google проигнорирует и не восстановит доступ к каналу, Роскомнадзор «не исключает введение ответных мер, включая ограничение доступа к видеохостингу и административной ответственности».
При этом в сообщении отмечается тот факт, что «деструктивные действия видеохостинга являются беспрецедентными, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».
В РКН такие действия характеризуют как акт цензуры, что напрямую противоречит Конституции Российской Федерации.
В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность.
Источник: Роскомнадзор