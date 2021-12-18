Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой YouTube в России

В случае, если Google проигнорирует и не восстановит доступ к каналу, Роскомнадзор «не исключает введение ответных мер, включая ограничение доступа к видеохостингу и административной ответственности».

При этом в сообщении отмечается тот факт, что «деструктивные действия видеохостинга являются беспрецедентными, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

В РКН такие действия характеризуют как акт цензуры, что напрямую противоречит Конституции Российской Федерации.