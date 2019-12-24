Роскомнадзор пригрозил милионными штрафами Facebook и Twitter за нарушение закона

В случае же, если компании проигнорируют либо откажутся выполнять требования ведомства, запрос с которыми будет отправлен в начале января, Роскомнадзор готов наложить на IT-гигантов “миллионные штрафы”. Учитывая, что многие американские компании любят игнорировать требования российских надзорных ведомств, вполне вероятно, что РКН и вправду оштрафует Twitter, Facebook и прочие соцсети.

Напомним, что это уже не первый случай столкновения Роскомнадзора и различных зарубежных интернет-гигантов. Так, некоторое время назад ведомство уже требовало от руководства Twitter объяснить блокировку множества аккаунтов, так или иначе связанных с российскими властями.