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Роскомнадзор пригрозил милионными штрафами Facebook и Twitter за нарушение закона
Начало 2020 года обещает быть интересным
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров рассказал о том, что Роскомнадзор намерен потребовать от крупнейших зарубежных соцсетей локализации на территории России баз данных российских пользователей.
В случае же, если компании проигнорируют либо откажутся выполнять требования ведомства, запрос с которыми будет отправлен в начале января, Роскомнадзор готов наложить на IT-гигантов “миллионные штрафы”. Учитывая, что многие американские компании любят игнорировать требования российских надзорных ведомств, вполне вероятно, что РКН и вправду оштрафует Twitter, Facebook и прочие соцсети.
Напомним, что это уже не первый случай столкновения Роскомнадзора и различных зарубежных интернет-гигантов. Так, некоторое время назад ведомство уже требовало от руководства Twitter объяснить блокировку множества аккаунтов, так или иначе связанных с российскими властями.