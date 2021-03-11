Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой

“Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети Twitter письмо с информацией о том, что с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса”, — поделились представители Роскомнадзора.

Помимо прочего в соответствующем письме также говорится о том, что если Twitter и дальше не станет предпринимать мер по удалению запрещенной информации, Роскомнадзор полностью ограничит доступ к соцсети до тех пор, пока запрещённый контент не будет удален.