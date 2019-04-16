Роскомнадзор признал поражение в блокировке Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров признал, что действующая система блокировки популярного мессенджера Telegram не приводит к желаемым результатам. Об этом он рассказал журналистам.

Жаров отметил: «Итоги подводить рано. Было судебное решение, которое мы исполняем. Очевидно, что существующая система блокировки, которая предполагает блокировку операторами связи по сигнатуре IP-адрес и DNS, не оказывает того воздействия, которая должна была бы оказывать, если бы мы говорили о блокировке. Но мы сейчас говорим о противодействии распространению запрещенной информации на территории РФ».

Также он отметил: «Мы по-прежнему определяем IP-адреса, на которых Telegram существует. Блокируем их. Периодически вы, наверное, наблюдаете на своем смартфоне, что загружается он медленнее».

Напомним, блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. В попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов. Тем не менее, доступ к Telegram в России остался практически на прежнем уровне.