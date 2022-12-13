Роскомнадзор прокомментировал блокировку VPN-сервиса Surfshark в России

Также в ведомстве отметили, что специалисты постоянно обновляют перечень работающих в России VPN и «ограничивают работу нарушающих российское законодательство сервисов».

Напомним, что 11 декабря российские пользователи столкнулись с проблемами при подключении к VPN от Surfshark. При этом в техподдержке сервиса не смогли толком помочь разобраться в ситуации, а Роскомнадзор до последнего оставлял ситуацию без комментария.