Роскомнадзор проведёт проверку возможной утечки данных компании «ЛитРес»После того, как компания провела внутренне расследование
Не так давно «ЛитРес» рассказали о предполагаемой утечке данных пользователей. После проведения внутреннего расследования Роскомнадзор берёт ситуацию в свои руки
Правительство РФ хочет понять, правда ли произошла утечка личных данных пользователей сервиса электронных книг «ЛитРес». В Роскомнадзоре говорят, что на данный момент они не получили подтверждения об этом инциденте от компании. Важно заметить, что ранее в СМИ появилась информация, будто данные более трёх миллионов клиентов «ЛитРес» (включая имена, адреса электронной почты и зашифрованные пароли) были доступны в интернете.
По этому поводу Борис Чернышов, депутат Государственной думы от ЛДПР, предложил, чтобы компании, которые допустили утечку личных данных клиентов, получали какие-то отметки или метки. Впрочем, на данный момент Роскомнадзор проверяет эту ситуацию и собирает информацию.
Пользователи электронных книг волнуются из-за возможной утечки и ожидают дальнейших действий властей и компании «ЛитРес».