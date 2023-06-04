Роскомнадзор раскрыл количество утечек данных в России с начала 2023 года

Роскомнадзор поделился свежей статистикой на этот счёт. В ведомстве заявили, что лишь с начала 2023 года российские компании отправили 177 уведомлений о случаях слива пользовательских данных.

При этом в период с 1 сентября 202-го до конца года было отправлено 70 таких уведомлений. Это связано с требованиями нового закона, согласно которому операторы обработки персональных данных должны уведомлять ведомство о случаях утечек.

В случае утечки данных, операторы должны сообщить об этом в Роскомнадзор в течение суток, провести расследование в течение трёх суток и отчитаться о причинах и виновных.

Закон также предусматривает уведомление о трансграничной передаче персональных данных. В мае 2023 года произошло 75 утечек из российских коммерческих компаний и госорганизаций, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.