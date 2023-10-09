Роскомнадзор рассказал, что не имеет отношения к проблемам с Xiaomi

Специалисты из Роскомнадзора объяснили, что недавний сбой в работе облачных сервисов компании Xiaomi в России не был вызван вмешательством ведомства. Проблема возникла на стороне самой компании, но в настоящее время её приложения для умного дома вновь работают.

В соответствии с российским законодательством, личные данные пользователей должны храниться на серверах внутри России. Xiaomi уведомила Роскомнадзор о соблюдении этого требования в 2021 году.

Сбой в работе сервисов Xiaomi в России произошёл 4 октября 2023 года и затронул множество устройств, включая приложение Mi Home и связанные с ним гаджеты. Эксперты отметили, что провайдеры начали блокировать OpenVPN внутри России, что могло повлиять на связь с серверами Xiaomi в Китае.

Хотя сервис Xiaomi был восстановлен через несколько дней, не все устройства были сразу доступны. Представители компании советуют пользователям ожидать полного восстановления и периодически попробовать включить устройства или запустить приложение, так как специалисты продолжают работать над устранением проблемы.