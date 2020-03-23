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Роскомнадзор рассказал, что YouTube и Instagram отказались удалять фейки о коронавирусе
Что сделало их единственными соцсетями, которые не исполнили требование Генпрокуратуры
В сети появилось свежее сообщение пресс-службы Роскомнадзора, в котором говорится о том, что YouTube и Instagram являются единственными представителями СМИ и соцсетей, которые отказались удалять фейки о коронавирусе.
”Все ресурсы, кроме YouTube и Instagram, исполнили требование Генпрокуратуры”, — говорится в официальном сообщении ведомства.
Также представители Роскомнадзора отметили, что служба на постоянной основе взаимодействует с правоохранительными органами и Генпрокуратурой РФ. Делается этого для того, чтобы обеспечить незамедлительное реагирование по каждому отдельному случаю распространению в сети ложной информации, связанной с эпидемией коронавируса и ее распространением на территории России.
Помимо этого ведомство напомнило, что ограничение доступа к подобному контенту “ведомство осуществляет на основании требования Генпрокуратуры”.