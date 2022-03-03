Роскомнадзор прокомментировал слухи о скорой блокировке YouTube в России

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Роскомнадзор прокомментировал слухи о скорой блокировке YouTube в РоссииСпойлер: всё гораздо лучше, чем предполагалось
Накануне в сети начала распространяться информация о якобы скорой блокировке YouTube в России.
Со своим комментариев по этому поводу выступил Роскомнадзор, представитель которого заявил, что подобных решений пока не принималось. При этом важно понимать, что речь идёт о положении вещей, являющихся актуальными непосредственно на сегодняшний день.
Напомним, что вчера, 2 марта, сервис Downdetector зафиксировал всплеск жалоб на проблемы с YouTube в России. Пользователи массово заявляли о нарушениях в работе сервиса: как его веб-версии, так и мобильного приложения.
Отметим, что ранее с похожей ситуацией столкнулись и пользователи Instagram из России.
Источник: Lenta.ru