Роскомнадзор прокомментировал слухи о скорой блокировке YouTube в России

Со своим комментариев по этому поводу выступил Роскомнадзор, представитель которого заявил, что подобных решений пока не принималось. При этом важно понимать, что речь идёт о положении вещей, являющихся актуальными непосредственно на сегодняшний день.

Напомним, что вчера, 2 марта, сервис Downdetector зафиксировал всплеск жалоб на проблемы с YouTube в России. Пользователи массово заявляли о нарушениях в работе сервиса: как его веб-версии, так и мобильного приложения.

Отметим, что ранее с похожей ситуацией столкнулись и пользователи Instagram из России.