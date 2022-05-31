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Роскомнадзор рассказал россиянам, как защититься от популярного Интернет-мошенничества

Всё упирается во внимательность и осведомлённость
Одним из самых популярных видов мошенничества в Рунете является фишинг. О том, как не попастся на него, рассказали специалисты Роскомнадзора.
Роскомнадзор рассказал россиянам, как защититься от популярного Интернет-мошенничества

По словам экспертов, нужно быть крайне внимательным при переходе по коротким ссылкам. Также важно смотреть, как выглядит полная ссылка на тот или иной ресурс — адреса фишинговых сайтов внешне очень похожи на адреса настоящих.

Например, yandex.ru может быть «превращён» в yandax.ru, vkontakte.ru — во vkonlakte.ru, а online.sberbank.ru в online.sberbank.biz.

Сокращенные URL-адреса могут маскироваться под официальные сайты, поэтому, прежде чем переходить по ним, проверьте эти адреса с помощью сервисов вроде CheckShortURL на наличие вредоносных программ.

Роскомнадзор

Помимо этого, эксперта ведомства уточнили, что опасной может быть и отправка сообщений на короткие номера, которые можно встретить, например, на пиратских сайтах.

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