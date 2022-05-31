Роскомнадзор рассказал россиянам, как защититься от популярного Интернет-мошенничества

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Роскомнадзор рассказал россиянам, как защититься от популярного Интернет-мошенничестваВсё упирается во внимательность и осведомлённость
Одним из самых популярных видов мошенничества в Рунете является фишинг. О том, как не попастся на него, рассказали специалисты Роскомнадзора.
По словам экспертов, нужно быть крайне внимательным при переходе по коротким ссылкам. Также важно смотреть, как выглядит полная ссылка на тот или иной ресурс — адреса фишинговых сайтов внешне очень похожи на адреса настоящих.
Например, yandex.ru может быть «превращён» в yandax.ru, vkontakte.ru — во vkonlakte.ru, а online.sberbank.ru в online.sberbank.biz.
Сокращенные URL-адреса могут маскироваться под официальные сайты, поэтому, прежде чем переходить по ним, проверьте эти адреса с помощью сервисов вроде CheckShortURL на наличие вредоносных программ.
Роскомнадзор
Помимо этого, эксперта ведомства уточнили, что опасной может быть и отправка сообщений на короткие номера, которые можно встретить, например, на пиратских сайтах.