Роскомнадзор рассказал россиянам, как защититься от популярного Интернет-мошенничества

По словам экспертов, нужно быть крайне внимательным при переходе по коротким ссылкам. Также важно смотреть, как выглядит полная ссылка на тот или иной ресурс — адреса фишинговых сайтов внешне очень похожи на адреса настоящих.

Например, yandex.ru может быть «превращён» в yandax.ru, vkontakte.ru — во vkonlakte.ru, а online.sberbank.ru в online.sberbank.biz.