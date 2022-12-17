Роскомнадзор рассказал, сколько личных данных россиян украли с начала спецоперации на Украине

Сообщается, что всего с начала СВО было зафиксировано 140 случаев утечек. В Сети оказалось порядка 600 млн записей с конфиденциальной информацией россиян.

Как правило, данные «уходили» с зарубежных соцсетей, причём волна утечек началась после блокировок некоторых западных соцсетей в России. Были зафиксированы нарушения конфиденциальности медицинских персональных данных, подлежащих особой защите.

Также в РКН отметили, как планируют бороться с утечками в дальнейшем. «Помимо возврата к проведению проверок по фактам утечек необходимо как повышение финансовой ответственности за недостаточную защиту организациями данных, так и криминализация кражи, незаконных перепродажи и обработки краденных персональных данных. В настоящее время соответствующие необходимые законодательные изменения подготовлены», — сообщили в ведомстве.