Наука и технологии
02:31, 17 декабря 2022
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Роскомнадзор рассказал, сколько личных данных россиян украли с начала спецоперации на Украине

И предложил способ борьбы с утечками

Пресс-служба Роскомнадзора (РКН) сообщила, сколько случаев слива персональных данных россиян произошло и сколько данных было украдено с начала специальной военной операции России на Украине.

Роскомнадзор рассказал, сколько личных данных россиян украли с начала спецоперации на Украине

Фото: Nypost.com

Сообщается, что всего с начала СВО было зафиксировано 140 случаев утечек. В Сети оказалось порядка 600 млн записей с конфиденциальной информацией россиян.

Как правило, данные «уходили» с зарубежных соцсетей, причём волна утечек началась после блокировок некоторых западных соцсетей в России. Были зафиксированы нарушения конфиденциальности медицинских персональных данных, подлежащих особой защите.

Также в РКН отметили, как планируют бороться с утечками в дальнейшем. «Помимо возврата к проведению проверок по фактам утечек необходимо как повышение финансовой ответственности за недостаточную защиту организациями данных, так и криминализация кражи, незаконных перепродажи и обработки краденных персональных данных. В настоящее время соответствующие необходимые законодательные изменения подготовлены», — сообщили в ведомстве.

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