Роскомнадзор разъяснил, какие сайты считаются российскими

Роскомнадзор определил, какие домены входят в российскую национальную доменную зону. Они указаны в специальном приказе Роскомнадзора.

Согласно Приказу Роскомнадзора от 29.07.2019 N 216 это доменные имена, входящие в следующие группы доменных имен, имеющих единое уникальное символьное значение (далее - домен верхнего уровня):

домен верхнего уровня .RU;

домен верхнего уровня .РФ;

домен верхнего уровня .SU;

иные домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории РФ юридическими лицами, являющимися зарегистрированными владельцами баз данных указанных доменов в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен.

Этот приказ вступает в силу с 1 ноября 2019 года в целях обеспечения устойчивого и безопасного использования на территории РФ доменных имен.