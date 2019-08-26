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Роскомнадзор разъяснил, какие сайты считаются российскими

Не только .RU и .РФ

Роскомнадзор определил, какие домены входят в российскую национальную доменную зону. Они указаны в специальном приказе Роскомнадзора.

Согласно Приказу Роскомнадзора от 29.07.2019 N 216 это доменные имена, входящие в следующие группы доменных имен, имеющих единое уникальное символьное значение (далее - домен верхнего уровня):

  • домен верхнего уровня .RU;
  • домен верхнего уровня .РФ;
  • домен верхнего уровня .SU;
  • иные домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории РФ юридическими лицами, являющимися зарегистрированными владельцами баз данных указанных доменов в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен.

Этот приказ вступает в силу с 1 ноября 2019 года в целях обеспечения устойчивого и безопасного использования на территории РФ доменных имен.

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