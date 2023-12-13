Роскомнадзор рекомендовал блокировать доступ ChatGPT-боту к данным российских сайтов

В письме, разосланном провайдерам, регулятор обращает внимание на риски, связанные с сбором информации этим ботом, включая данные об уязвимостях ресурсов и персональные сведения.

В случае обнаружения таких рисков, РКН рекомендует провайдерам заблокировать доступ к боту.

GPTBot был запущен OpenAI в августе 2023 года с целью сканирования сайтов и сбора открытых данных для улучшения нейросети ChatGPT. При этом сама же компания и предоставила инструкцию по блокировке или предоставлению боту ограниченного доступа.

Эксперты отмечают, что подобные боты могут быть использованы не только для мирных целей, но и киберпреступниками.

В случае массовой блокировки подобных ИИ-агентов в сети, предприятиям, занимающимся разработкой технологии, придется искать новые способы сбора данных, возможно, маскируя ботов под активность настоящих пользователей.