Роскомнадзор скоро определится с мерами в отношении Twitter и Facebook

Роскомнадзор подведёт итоги проверки в отношении администрации социальных сетей Facebook и Twitter после 20 февраля. Об этом сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

После 20 февраля также будет определено, какие меры предпринять в отношении компаний. Жаров заявил: «У нас 21 февраля, насколько я помню, через недельку где-то, мы принимаем решение по Twitter или Facebook, - сказал Жаров. - В 20-х числах протоколы будут подписаны. В рамках протокола будет предписано компаниям - либо локализовать базы данных в определенный срок, предполагаю, он будет около девяти месяцев, либо они будут наказаны».

В конце января Роскомнадзор завёл административные дела против Facebook и Twitter. Компании не представили ведомству планов и сроков по локализации баз данных российских пользователей в России. Если вопрос не будет урегулирован в ближайшее время, им грозит штраф по 5 тысяч рублей, затем им снова предоставят от полугода до года для локализации данных.