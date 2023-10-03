Роскомнадзор сможет заблокировать любой VPN в России уже в 2024 году

С 1 марта 2024 года подобные приложения, позволяющие обходить блокировки и предоставлять доступ к запрещённым ресурсам, смогут быть заблокированы во всех магазинах приложений, включая Play Store и App Store.

Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин.

Чиновник подчеркнул, что нововведение коснётся даже тех VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к запрещённым в России ресурсам.

Особое внимание будет уделено продуктам компании *Meta, которая ранее была признана в России экстремистской организацией. Эти меры направлены на усиление контроля за соблюдением законодательства в сфере Интернета и обеспечение безопасности пользователей.

*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России