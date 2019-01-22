Роскомнадзор снова начал блокировать адреса и прокси для Telegram

Роскомнадзор снова приступил к активной блокировке популярного мессенджера Telegram в России. Пользователи начали жаловаться на нестабильность работы мессенджера.

Как отметили представители одного из операторов журналистам «Ведомостей», Роскомнадзор активизировал блокировку мессенджера и прокси-серверов, которые используются для обхода блокировок.

По данным сервиса «Эшер II», Роскомнадзор добавил за 21 и 22 января в реестр запрещённых сайтов более трёх тысяч IP-адресов. На момент написания новости, в реестре значится 3 704 808 IP-адресов

Напомним, блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. В попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов. Тем не менее, доступ к Telegram в России всё ещё имеется у всех, кому это необходимо.