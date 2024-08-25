Роскомнадзор снова вернул Steam статус запрещённого сайта

Опубликовано 25 августа 2024, 01:03
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Роскомнадзор снова вернул Steam статус запрещённого сайтаНо быстро убрал из реестра
В СМИ разлетелась информация, что Роскомнадзор внезапно вновь внёс игровой сервис Steam в реестр запрещённых сайтов. Также об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком Live».
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Как отмечается, это первый шаг перед полной блокировкой, которая случится, если ресурс проигнорирует требования РКН.
Однако, согласно более поздней информации, регулятор отказался от планов внесения Steam в реестр запрещённых сайтов. На сайте РКН больше нет упоминания о платформе.