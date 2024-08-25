Роскомнадзор снова вернул Steam статус запрещённого сайта

Как отмечается, это первый шаг перед полной блокировкой, которая случится, если ресурс проигнорирует требования РКН.

Однако, согласно более поздней информации, регулятор отказался от планов внесения Steam в реестр запрещённых сайтов. На сайте РКН больше нет упоминания о платформе.