Роскомнадзор составил второй протокол в отношении американского сервиса Twitch за неудаление запрещённой информации

Это второй протокол, составленный Роскомнадзором в отношении Twitch. В прошлый раз сервис также не удалил запрещённую информацию.

Размер штрафа варьируется в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. Фактические суммы по обоим протоколам определит суд.

«Двенадцатого августа 2022 года Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление информации, распространяемой с нарушением закона... Это второй протокол в отношении Twitch за нарушение требований по удалению недостоверной информации», — сказано в сообщении Роскомнадзора.