Роскомнадзор создал эффективную систему блокировки Telegram с фильтрацией трафика

Роскомнадзор отправил представителям МТС, МегаФона и ВымпелКома предложение протестировать оборудование для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI). Об этом рассказали издания «Ведомости» и РБК со ссылкой на собственные источники.

Такое решение может использоваться для эффективной блокировки Telegram и других запрещённых сайтов и требуется для внедрения так называемого закона об автономности рунета.

Систему DPI разработала компания RDP.RU, которая на 15% принадлежит Ростелекому. Она победила в лабораторных испытаниях по блокировке Telegram с помощью фильтрации трафика. Тесты проводила рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым и решение RDP.RU оказалось самым эффективным.

В отличие от использующейся сейчас Роскомнадзором блокировки по IP-адресам, технология позволяет выделять пакеты трафика конкретных сайтов или приложений, блокировать его или просто ограничивать скорость доступа.

Систему планируется использовать для исполнения законопроекта об автономности рунета. В феврале 2019 года он прошёл первое чтение в Госдуме и пока не принят окончательно.