Роскомнадзор создаст свою систему блокировки звонков с подменных номеров

ГРЧЦ и станет оператором новой системы. При этом операторы связи говорят, что уже блокируют подменные номера и не видят смысла в новой системе, а также сомневаются в её эффективности. Кроме того, операторы опасаются расходов на установку оборудования.

В Минцифры заявили, что расходов не будет, а также объяснили роль операторов связи в проекте: они будут обязаны автоматически предоставлять системе сведения о звонках, их время и сетевые маршруты. Дополнительно будет необходимо устанавливать в сетях узлы верификации, предоставляемые ГРЧЦ.

Новая система будет регулярно агрегировать данные о соединениях, номерах абонентов, включая те, которые используют при переадресации, и другие сведения, а также данные о передаче SMS-сообщений и информацию о задействованных сетях.