Роскомнадзор убрал Яндекс.Новости из списка новостных сайтов

17:14, 05 ноября 2022
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Роскомнадзор убрал Яндекс.Новости из списка новостных сайтовВ реестре остались другие сайты
Организация «Роскомсвобода» в своём Telegram-канале сообщила, что из государственного реестра новостных агрегаторов исчез портал Яндекс.Новости.
Как отмечается, с 1 января 2017 года в силу вступил закон, обязывающий все новостные ресурсы с посещаемостью свыше 1 млн человек в сутки проверять достоверность информации при распространении материалов изданий, не имеющих регистрации СМИ. Агрегаторы должны в течение шести месяцев хранить данные о распространяемой информации и об источниках её получения.
В реестре новостных агрегаторов остались «Рамблер», «Новости MailRu» и «СМИ2».