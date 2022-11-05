Роскомнадзор убрал Яндекс.Новости из списка новостных сайтов

Как отмечается, с 1 января 2017 года в силу вступил закон, обязывающий все новостные ресурсы с посещаемостью свыше 1 млн человек в сутки проверять достоверность информации при распространении материалов изданий, не имеющих регистрации СМИ. Агрегаторы должны в течение шести месяцев хранить данные о распространяемой информации и об источниках её получения.

В реестре новостных агрегаторов остались «Рамблер», «Новости MailRu» и «СМИ2».