Роскомнадзор угрожает Google из-за неполной блокировки запрещённой информации

Роскомнадзор подготовил все необходимые документы, чтобы завести новое административное дело в отношении компании Google. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

Причиной такого шага стала неполная фильтрация поисковиком запрещённой в России информации. По словам Жарова, на данный момент Google продолжает фильтровать запрещенный в России контент на уровне 68-70%. Он заявил: «Мы уже в процессе составления протокола, административное дело находится в процессе развития, поскольку ситуация с фильтрацией запрещенного трафика компании Google не меняется».

Согласно российскому законодательству, операторы систем обязаны исключить из поисковой выдачи заблокированные в России сайты для этого требуется подключиться к государственной системе с перечнем запрещённых интернет-ресурсов, созданной Роскомнадзором.

После полумиллионного штрафа Google начала фильтрацию поисковой выдачи, удаляя 75-80% ссылок на запрещённые в России сайты. Об этом рассказал Жаров на итоговой коллегии Роскомнадзора в апреле текущего года. Однако он тогда же заявил о намерении добиться 100% исполнения закона.