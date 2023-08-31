Роскомнадзор узнает больше о российских абонентах сотовой связи

Минцифры планирует увеличить объем информации, который операторы связи передают в Роскомнадзор. В дополнение к Ф.И.О., номерам паспортов и другим данным об абонентах, внесут информацию о датах заключения соглашений с корпоративными клиентами и списке номеров, предоставленных операторами для государственных нужд. Эти изменения, по заверениям участников рынка, мало повлияют на граждан и корпоративных клиентов, но потребуют обновления информационных систем Роскомнадзора и операторов.

Минцифры опубликовала проект постановления правительства, меняющий правила передачи операторами связи информации о клиентах и проверки её достоверности перед Роскомнадзором. В настоящее время эти правила определяются постановлением № 1313. Согласно ему, операторы обязаны передавать данные, включая Ф.И.О. клиентов, даты рождения, паспортные данные, наименования организаций, ИНН, ОГРН (для юридических лиц), информацию о предоставленных услугах связи и методах проверки данных на достоверность. По документу, передаваемая информация, кроме объёма услуг связи, шифруется, а персональные данные клиентов и данные компаний хэшируются для защиты.

Новый проект постановления предполагает включение в этот список дополнительных данных, таких как дата заключения договора на предоставление услуг связи, дата начала предоставления корпоративным клиентам сим-карт и список номеров, выделенных операторами для государственных нужд. Требования по хэшированию реквизитов компаний также отменяются (они остаются для персональных данных клиентов). Эти изменения планируется внести в действие с 1 сентября 2024 года.

Эти изменения предполагаются для борьбы с серыми сим-картами, которые стали проблемой. Операторы связи начали рассылать push-уведомления и СМС абонентам с просьбой подтвердить свои данные, но до конца августа около 7 миллионов серых сим-карт могут быть заблокированы. Многие операторы считают, что эти изменения технического характера и будут требовать доработки информационных систем для их внедрения.