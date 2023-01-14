Наука и технологии
18:17, 14 января 2023
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Роскомнадзор: в России в 2022 году заблокировано или удалено 11,9 тысяч мошеннических сайтов

Все пытались красть данные или деньги

Роскомнадзор в своём официальном Telegram-канале сообщил о блокировке или удалении в 2022 году 11,9 тысяч мошеннических сайтов.

Роскомнадзор: в России в 2022 году заблокировано или удалено 11,9 тысяч мошеннических сайтов

Фото: Intexdevelopment.com

В большинстве своём фишинговые площадки имитировали сайты банков и других финансовых организаций, а также маскировались под интернет-магазины. В основном такие подделки нужны для кражи денег или персональных данных.

Как отмечается, доступ к фейковым сайтам блокируется по требованию «профильных органов или по решению суда».

«Если вы столкнулись с любым видом мошенничества в интернете, обращайтесь с жалобой в электронную приёмную МВД», — напомнили в Роскомнадзоре.

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