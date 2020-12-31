Наука и технологии
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Роскомнадзор внедрил искусственный интеллект для поиска незаконной информации в сети
Судя по всему, эта инициатива в конечном итоге оказалась сверхуспешной для госоргана
Роскомнадзор (РКН) известен многими интересными поступками. Совсем свежий пример можно было наблюдать, когда ведомство обратилось к Google с требованием исключить канал «Соловьёв LIVE» из некоего чёрного списка YouTube. Сейчас же надзорный орган заявил о внедрении искусственного интеллекта для поиска незаконной информации в сети.
Что интересно, у РКН уже имеется статистика, демонстрирующая увеличение тех или иных метрик благодаря появлению ИИ. Её опубликовали во вчерашнем посте, который можно найти в Telegram-канале ведомства. Так, использование новейших алгоритмов делает возможным проверку 11,7 млн текстовых материалов за одни лишь сутки. При этом точность выявления незаконной информации составляет не менее 85%.
Также Роскомнадзор отметил, что общая производительность экспертов госоргана увеличилась в 14 раз с приходом в команду искусственного интеллекта.