Роскомнадзор внедрил искусственный интеллект для поиска незаконной информации в сети

Что интересно, у РКН уже имеется статистика, демонстрирующая увеличение тех или иных метрик благодаря появлению ИИ. Её опубликовали во вчерашнем посте, который можно найти в Telegram-канале ведомства. Так, использование новейших алгоритмов делает возможным проверку 11,7 млн текстовых материалов за одни лишь сутки. При этом точность выявления незаконной информации составляет не менее 85%.

Также Роскомнадзор отметил, что общая производительность экспертов госоргана увеличилась в 14 раз с приходом в команду искусственного интеллекта.