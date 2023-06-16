Роскомнадзор впервые с введения запрета заблокировал передачу персональных данных за рубеж

РБК об этом сообщили два источника и подтвердил представитель Роскомнадзора. Согласно новым правилам, операторы обязаны уведомлять РКН в случае передачи персональных данных россиян за рубеж, и если в течение 10 дней ведомство не вынесет решение о запрете, данные можно передавать. Но операторы обязаны убедиться, что иностранные партнёры, получающие такую и информацию, смогут обеспечить её сохранность и конфиденциальность. Исключением являются страны, подписавшие Конвенцию Совета Европы и включённые в перечень Роскомнадзора.

С 1 марта операторы передали РКН 589 таких уведомлений, в семи случаях ведомство вынесло решение о запрете или ограничении трансграничной передачи данных. Это компании из сферы логистики и финансов. О каких конкретно компаниях идёт речь, не уточняется.