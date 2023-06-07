Роскомнадзор вынудил телефонных мошенников перейти с обычных звонков на WhatsApp

Лишь за май 2023 года количество таких звонков с подменой номера уменьшилось на 18% и составило 58 млн. С момента же запуска «Антифрода» в сумме удалось предотвратить 263,3 млн подозрительных звонков.

Система работает путём проверки того, действительно ли абонент, с чьего номера происходит вызов, сам инициировал этот звонок. Если подтверждение отсутствует, оператор не пропускает вызов.

На данный момент все четыре крупнейших мобильных оператора России подключены к системе «Антифрод», а к марту 2024 года ожидается подключение всех остальных участников рынка.

Однако, как отмечают в Минцифре, с момента внедрения системы обнаружилась тенденция перехода мошенников на использование мессенджеров, таких как WhatsApp, для обмана своих жертв. В связи с этим следует помнить, что банки и государственные организации не используют мессенджеры для голосовой связи с гражданами.