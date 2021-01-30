Наука и технологии
Сегодня 10:01
Роскомнадзор вызвал представителей TikTok, Telegram и Facebook за неудаление призывов к выходу на митинг
Им грозит штраф
Напомним, что ранее российского директора TikTok вызвали в Госдуму после оппозиционных видеороликов на платформе. Сейчас же представителей сразу нескольких платформ - TikTok, Telegram и Facebook - пригласили в Роскомнадзор за неудаление призывов к выходу на митинг.
Информация об этом стала известна благодаря официальному сайту ведомства. Отмечается, что руководству TikTok, Telegram и Facebook уже выслали письма, в которых сообщается необходимость посетить Роскомнадзор.
Помимо прочего в ведомстве напомнили о том, что за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцами платформы предусмотрен штраф в размере от 800 тыс до 4 млн рублей. В то же время, если нарушение повторится - сумма штрафа вырастет вплоть до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.