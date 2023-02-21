Роскомнадзор заблокировал почти 45 тысяч сайтов фейковых аптек

Роскомнадзор подтвердил эту информацию. И сообщил о блокировке 44,2 тысяч фейковых онлайн-аптек по обращению Росздравнадзора: 6,5 тысяч было заблокировано в 2020 году, 12 тысяч — в 2021 году, 20,5 тысяч в течение 2022 и 4,8 тысяч в середине ноября 2022.

Опасность таких аптек в продаже рецептурных препаратов и наркотических лекарств. Растут такие аптеки с огромной скоростью. Из-за них растёт «аптечная» наркомания и устойчивость патогенов к антибиотикам из-за бесконтрольного приёма этих препаратов людьми, покупающими их на сайтах нелицензированных интернет-аптек.

Специалисты объясняют популярность подобных ресурсов временами возникающей нехваткой каких-либо лекарств.