Роскомнадзор заблокировал сразу несколько популярных VPN-сервисов

По словам представителей Роскомнадзора, связано это с тем, что они «нарушают российское законодательство», пишет РИА Новости. В том числе за счёт того, что позволяют получить доступ к «запрещённой информации и ресурсам».

Что интересно, работоспособность сервисов была проверена энтузиастом — автором Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаилом Климарёвым. Он рассказал, что на момент проверки якобы заблокированные VPN-платформы работали в штатном режиме.

Напомним, что ещё в июне Роскомнадзор заявил о планах заблокировать эти VPN-сервисы. Перед этим ведомство запретила деятельность VyprVPN и Opera VPN на территории России.