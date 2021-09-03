Роскомнадзор заблокировал сразу несколько популярных VPN-сервисов

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Роскомнадзор заблокировал сразу несколько популярных VPN-сервисовНо, внезапно, пока что они продолжают работать
В России, как и было обещано ранее, были заблокированы шесть популярных VPN-сервисов. В их числе оказались такие проекты как Nord VPN, HolaVPN и т.д.
По словам представителей Роскомнадзора, связано это с тем, что они «нарушают российское законодательство», пишет РИА Новости. В том числе за счёт того, что позволяют получить доступ к «запрещённой информации и ресурсам».
Что интересно, работоспособность сервисов была проверена энтузиастом — автором Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаилом Климарёвым. Он рассказал, что на момент проверки якобы заблокированные VPN-платформы работали в штатном режиме.
Напомним, что ещё в июне Роскомнадзор заявил о планах заблокировать эти VPN-сервисы. Перед этим ведомство запретила деятельность VyprVPN и Opera VPN на территории России.