Роскомнадзор займется блокировкой почтовых сервисов

Если верить словам регулятора, прямо сейчас Роскомнадзор не владеет информацией о том, когда состоится рассмотрение заявление. К слову, о намерении регулятора обратиться в суд было известно достаточно давно — еще в начале сентября пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский официально заявлял о том, что РКН обратится в суд в отношении вышеназванных почтовых сервисов.

”Нам не известно ни о каком запросе Роскомнадзора, на который мы должны были бы ответить. У нас нет официального письма от властей, и мы не получили соответствующего запроса от немецких властей. Вопреки заявлениям представителей Роскомнадзора, mailbox.org не знает ни одного российского судебного решения, согласно которому mailbox.org должен был бы публиковать данные. Если такое решение было, оно не было доставлено нам. В этом отношении мы очень удивлены инциденту и обвинениям Роскомнадзора”, — говорится в официальном ответе сервиса Mailbox.org.