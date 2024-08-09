Роскомнадзор заинтересовался физическими и IP-адресами серверов Google

Опубликовано 09 августа 2024, 13:06
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Роскомнадзор заинтересовался физическими и IP-адресами серверов GoogleВедомство начнёт более «жёстко» блокировать YouTube
Подведомство Роскомнадзора начало интересоваться у операторов IP и физическими адресами кэширующих серверов Google Global Cache (GGC), принадлежащих американской компании. Операторы сообщили, что в тот же день начали наблюдать блокировку трафика, идущего от GGC.
Этим объясняется новая волна замедления работы видеохостинга YouTube. РКН интересуется адресами кэширующих серверов потому, что провайдеры предоставляли для них подсети IP-адресов из своих автономных систем. В списке автономных систем и подсетей IP-адресов, котрые принадлежат Google, эти адреса найти невозможно, в публичном доступе списков этиих подсетей нет.
«На мой взгляд, получив список IP-адресов GGC, Роскомнадзор может внести их в список фильтрации и полностью парализовать или эффективно замедлить работу CDN Google Global Cache, — прокомментировал инициативу РКН основатель точки обмена трафиком BAIKAL-IX Ярослав Зверьков.