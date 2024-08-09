Роскомнадзор заинтересовался физическими и IP-адресами серверов Google

Этим объясняется новая волна замедления работы видеохостинга YouTube. РКН интересуется адресами кэширующих серверов потому, что провайдеры предоставляли для них подсети IP-адресов из своих автономных систем. В списке автономных систем и подсетей IP-адресов, котрые принадлежат Google, эти адреса найти невозможно, в публичном доступе списков этиих подсетей нет.

«На мой взгляд, получив список IP-адресов GGC, Роскомнадзор может внести их в список фильтрации и полностью парализовать или эффективно замедлить работу CDN Google Global Cache, — прокомментировал инициативу РКН основатель точки обмена трафиком BAIKAL-IX Ярослав Зверьков.