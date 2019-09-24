"Роскомнадзор" запретит иностранным онлайн-кинотеатрам ставить цену ниже российских аналогов

”Apple TV+ объявила, что услуга в среднем будет стоить в 2-2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса, это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать. Подзаконные акты до сих пор находятся в стадии обсуждения, очень прошу всех заинтересованных и задействованных сотрудников Роскомнадзора, Минцифры, правительства РФ — 1 ноября близко, данные документы постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее”, — заявил глава “Роскомнадзора”.

Напомним, что запуск сервиса Apple TV+ намечен уже на 1 ноября 2019 года. По официальным данным, подписка на него на территории России будет стоить 199 рублей в месяц. В числе эксклюзивного для Apple TV+ контента значатся сериал “Утреннее шоу” с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом, а также “Смотри” со звездой “Игры Престолов” Джейсоном Момоа.