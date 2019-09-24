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"Роскомнадзор" запретит иностранным онлайн-кинотеатрам ставить цену ниже российских аналогов

Первым падет Apple TV+
Глава “Роскомнадзора” Александр Жаров официально заявил о том, что его ведомство видит в сервисе американской компании Apple — Apple TV+ — угрозу для российского рынка онлайн-кинотеатров, особенно той его части, в которой находятся отечественные сервисы. В связи с этим “Роскомнадзор” хочет ускорить подготовку дополнительных актов для закона, который ограничит владение онлайн-кинотеатрами на территории России.

”Apple TV+ объявила, что услуга в среднем будет стоить в 2-2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса, это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать. Подзаконные акты до сих пор находятся в стадии обсуждения, очень прошу всех заинтересованных и задействованных сотрудников Роскомнадзора, Минцифры, правительства РФ — 1 ноября близко, данные документы постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее”, — заявил глава “Роскомнадзора”.

Напомним, что запуск сервиса Apple TV+ намечен уже на 1 ноября 2019 года. По официальным данным, подписка на него на территории России будет стоить 199 рублей в месяц. В числе эксклюзивного для Apple TV+ контента значатся сериал “Утреннее шоу” с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом, а также “Смотри” со звездой “Игры Престолов” Джейсоном Момоа.

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