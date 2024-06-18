Роскомнадзор запретит звонить через мессенджеры без определителя номера

В Роскомнадзоре обсуждают введение запрета на голосовые звонки через мессенджеры, которые не проверяют подлинность номеров телефонов своих пользователей. Они считают, что такие меры защитят граждан от различных видов мошенничества и телефонного терроризма, которые часто используются преступниками через мессенджеры.

Ведомство выразило обеспокоенность увеличивающимся числом случаев использования мессенджеров для мошеннических схем, буллинга и экстремистских действий. Эти сервисы становятся привлекательными для преступников из-за отсутствия необходимости проверки достоверности информации о пользователях при регистрации. Введение запрета на голосовые звонки через такие мессенджеры направлено на защиту общества от негативных последствий их непроверенного использования.

Роскомнадзор также подчеркнул важность сотрудничества операторов связи с отечественными мессенджерами для реализации данной инициативы. Для иностранных мессенджеров предполагается введение дополнительных мер, которые стимулируют их владельцев к более активной идентификации пользователей в соответствии с российскими законодательными требованиями.