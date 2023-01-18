Роскомнадзор запустил систему для борьбы с телефонными мошенниками. К ней уже подключены Мегафон, МТС и Билайн

В первую очередь она предназначена для борьбы с телефонными мошенниками. Так, инструмент призван объединить усилия операторов в борьбе с мошенничеством путём создания единого хаба, который проверяет все звонки в сетях и информирует об этом регулятор.

На сегодняшний день к «Антифорду» подключены Мегафон, МТС и Билайн. А в I квартале 2023 года к ней также будут присоединятся Tele2 и Ростелеком». Ожидается, что до конца года мониторинг контроля вызовов будет налажен для большинства мобильных операторов России.

Стоит, правда, отметить, что по мнению экспертов распространение на российском рынке около 7,5 млн серых SIM-карт может стать настоящей проблемой. В том числе, это может помешать искоренить проблему звонков с подменных номеров.