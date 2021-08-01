Роскомнадзор заставил удалить статью о самовредительстве под угрозой блокировки сайта

Комментируя решение Роскомнадзора, автор статьи Алена Агаджикова написала в своём Facebook о том, что материал — это монологи людей с психоособенностями, о том «как они проживали тяжелые периоды, как отказывались от селфхарма, как находили свет в обострении». Также автор отметила, что на статью неоднократно ссылались психологи и психотерапевты. Об этом пишет портал Zona.

Напомним, селфхарм — преднамеренное причинение себе какого-либо вреда без суицидальных намерений. Выражаться это может в любом поведении, вызывающем чувство боли или дискомфорта.