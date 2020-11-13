Роскомнадзор завел канал в ранее запрещенном мессенджере Telegram

”Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность”, — сообщили представители ведомства в социальной сети Twitter. Причем несмотря на то, что о создании канала Роскомнадзор объявил лишь сегодня, первый пост в нем был опубликован еще 29 октября.

Напомним, что Роскомнадзор совершал попытки заблокировать мессенджер Павла Дурова на протяжении двух лет. Так, два года назад Таганский суд Москвы одобрил поданный ведомством иск о блокировке Telegram в России ввиду того, что представители мессенджера отказались передавать в ФСБ России ключи шифрования.