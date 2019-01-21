Роскомнадзор завёл дела против Facebook и Twitter

Роскомнадзор начал административное производство в отношении администрации социальных сетей Facebook и Twitter. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам Роскомнадзора, что компании не представили планов и сроков по локализации баз данных российских пользователей в России.

Глава ведомства Александр Жаров заявил: «Вследствие того, что по состоянию на пятницу у нас имеются лишь формальные ответы от компаний Facebook и Twitter, которые не содержат конкретной информации о локализации баз данных российских пользователей на территории Российской Федерации, или информации о том, в какие сроки такая локализация баз данных произойдет, Роскомнадзор сегодня начинает административное производство в отношении обеих компаний».

По словам Жарова, у Facebook и Twitter есть месяц на урегулирование вопроса, после этого Роскомнадзор перейдёт к «конкретным» действиям в их отношении. В этом случаем им сначала грозит штраф по 5 тысяч рублей, затем им снова предоставят от полугода до года для локализации данных.