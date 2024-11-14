Роскомнадзор заявил о неоплате сервисом Twitch штрафов на десятки млн рублей

Ранее РКН потребовал от сервиса удалить «пронаркотический контент», как и недостоверную информацию, которые до сих пор опубликованы. В связи с неудалением противоправной информации Twitch неоднократно привлекался к административной ответственности и суммарно получил штрафы на 40 млн рублей, а те которые не оплачены, составляют 20,7 млн рублей.

Такие требования к Twitch РКН предъявляет потому, что платформа внесена в реестр социальных сетей, и потому обязана самостоятельно выявлять и блокировать незаконную информацию, а также создать форму для жалоб пользователей. Требования прописаны в федеральном законе от 30 декабря 2020 года №530-ФЗ.

«Общая сумма штрафов, наложенных на компанию Twitch за неисполнение этого закона составляет 20,7 млн рублей. На сегодняшний день компания Twitch штрафы не оплатила», — заявили в РКН.