Роскомнадзору дадут доступ к паспортным данным и детальным звонкам россиян

Речь идёт о тех данных, которые включают в себя информацию о том, кто кому и с каких устройств звонил абонент, пишет РБК. Предоставлением подобной информации должны будут заниматься операторы мобильной связи. Прямо сейчас подобный уровень доступа есть лишь у самих операторов и у правоохранительных органов.

В случае, если проект будет утверждён, то Роскомнадзор получит доступ к следующей информации: ФИО абонентов, дата их рождения, место жительства и реквизиты паспорта, место работы, виды звонков, совершённых абонентами или пользователи корпоративных тарифов, а также номера вызывающего и вызываемого абонента.

Операторов обяжут обновлять всю эту информацию раз в сутки через системы, подключённые к Роскомнадзору.