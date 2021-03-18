Наука и технологии
Сегодня в 16:00
Роскомнадзору дадут доступ к паспортным данным и детальным звонкам россиян
Осталось дождаться, когда соответствующий проект примут в правительстве
Российское правительство выпустило проект нового постановления, который разработан якобы «для борьбы с “серыми” сим-картами». Согласно нему, Роскомнадзор хотят дать доступ к паспортным данным и детальным звонкам россиян.
Речь идёт о тех данных, которые включают в себя информацию о том, кто кому и с каких устройств звонил абонент, пишет РБК. Предоставлением подобной информации должны будут заниматься операторы мобильной связи. Прямо сейчас подобный уровень доступа есть лишь у самих операторов и у правоохранительных органов.
В случае, если проект будет утверждён, то Роскомнадзор получит доступ к следующей информации: ФИО абонентов, дата их рождения, место жительства и реквизиты паспорта, место работы, виды звонков, совершённых абонентами или пользователи корпоративных тарифов, а также номера вызывающего и вызываемого абонента.
Операторов обяжут обновлять всю эту информацию раз в сутки через системы, подключённые к Роскомнадзору.