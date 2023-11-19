Роскомнадзору разрешили блокировать сайты с информацией о VPN

Роскомнадзор теперь имеет право добавлять сайты с информацией о том, как обойти блокировки в онлайн-ресурсах, в Единый реестр запрещённой информации, так решено Правительством России. Это изменение внесено согласно закону, подписанному Президентом РФ в июле. Минцифры представила проект постановления по этому вопросу в сентябре, и теперь оно вступило в силу.

Согласно новым правилам, установленным Роскомнадзором, сайты, раскрывающие методы обхода блокировок, подпадают под запрет. Критерии для определения запрещённых материалов должны быть актуальными с 1 марта 2024 года по 1 сентября 2029 года. Это решение направлено на борьбу с распространением информации о том, как обойти блокировки в сети.