Роскомнадзору создадут систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ (Главный радиочастотный центр) заказал разработку системы, которая будет автоматически проверять, блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, VPN, прокси-серверами и анонимайзерами. Это следует из документации на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 25 млн рублей. Исполнителя выберут 8 апреля. К декабрю 2019 года он должен будет создать систему проверки.

По задумке, система должна автоматизировать деятельность сотрудников ГРЧЦ, сократить временные и трудовые затраты. Сейчас сотрудники ГРЧЦ вручную следят за исполнением требований о блокировке запрещенных ресурсов. Если Роскомнадзор даёт распоряжение о проверке, сотрудник проверяет, доступны ли запрещённые ресурсы через нужный поисковик, VPN или другой указанный сервис.