Наука и технологии
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Роскосмос анонсировал аналог космического интернета Илона Маска Starlink

Говорят, будет работать даже в арктической зоне
В последние несколько лет тема космического интернета становится всё более актуальной. Чего только стоят многочисленные успехи детища SpaceX — Starlink.
Роскосмос анонсировал аналог космического интернета Илона Маска Starlink

Теперь же стало известно, что свой аналог хотят создать и в России. В Роскосмосе рассказали о разработке спутника связи и вещания нового поколения под названием «Эллипс».

Сообщается, что в планы госкорпорации входит разработка и запуск на орбиту четырёх таких спутника. С их помощью планируется обеспечить связью и высокоскоростным интернетом любую точку России. В том числе арктическую зону и Северный морской путь.

Предполагается, что группировка из четырёх подобных аппаратов обеспечит широким спектром телекоммуникационных услуг пользователей в Восточном и Западном полушариях, в первую очередь, на территории России и в акватории Северного Ледовитого океана.

Роскосмос

Стоит отметить, что на сегодняшний день какие-либо точные сроки запуска новой системы не сообщаются.

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