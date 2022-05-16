Роскосмос анонсировал аналог космического интернета Илона Маска Starlink

Теперь же стало известно, что свой аналог хотят создать и в России. В Роскосмосе рассказали о разработке спутника связи и вещания нового поколения под названием «Эллипс».

Сообщается, что в планы госкорпорации входит разработка и запуск на орбиту четырёх таких спутника. С их помощью планируется обеспечить связью и высокоскоростным интернетом любую точку России. В том числе арктическую зону и Северный морской путь.