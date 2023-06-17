Роскосмос будет следить за экологией с орбиты

Роскосмос сейчас работает над проектами, связанными с созданием групп спутников, которые будут использоваться для дистанционного зондирования Земли. Одна из основных задач этих спутниковых группировок — оценка выбросов углерода от промышленности в России и соседних странах. Об этом рассказал Александр Блошенко, исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке, во время обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме.

Блошенко подчеркнул важность разработки собственных методик и средств для объективного контроля выбросов углерода. Это позволит оценить вклад промышленности России и соседних стран в изменение климата. Разработанные методики затем могут быть использованы на международном уровне для расчёта и контроля углеродного следа.

Он также напомнил о существующих группировках спутников, таких как «Электро», «Метеор» и «Арктика», которые предназначены для оценки текущей ситуации в России. Эти спутники служат для удовлетворения гидрометеорологических потребностей страны и участия в международных сообществах.