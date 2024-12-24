Роскосмос и NASA договорились о сроках завершения работы МКС

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что российская госкорпорация согласовала с NASA сроки завершения работы Международной космической станции (МКС). После этого планируется переход к пилотируемым полётам на новую Российскую орбитальную станцию, которая будет запущена в 2028 году.

По словам Борисова, синхронизация сроков завершения работы МКС необходима для того, чтобы избежать перерывов в пилотируемых полётах. Он уточнил, что в 2027 году начнётся вывод первого модуля, а к 2032–2033 годам станция будет полностью сформирована. В течение этого времени Россия будет активно развивать свою орбитальную станцию, начиная с научно-экспериментальных и стыковочных модулей.

В «Роскосмосе» также отметили, что МКС будет использоваться до 2028 года, но срок эксплуатации может быть продлён. Напомним, что NASA уже заявила о продлении работы МКС до 2030 года, что может повлиять на дальнейшие планы по развитию орбитальной инфраструктуры.